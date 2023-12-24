В Сочи штормовым ветром повалены десятки деревьев и сорваны крыши

В Сочи штормовым ветром повалены десятки деревьев и сорваны крышиПосле непогоды в Краснодарском крае оказались поваленными несколько десятков деревьев, сорваны с жилых домов крыши, подтоплены дворы, остаются без электроснабжения более 11 тысяч человек.