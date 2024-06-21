Петербург предусмотрел выплаты спортсменам за золото на Олимпиаде в Париже

Обладатели золотых медалей получат от города по 5 млн рублей. Власти Петербурга намерены выплатить каждому спортсмену из Северной столицы по 5 млн рублей за золотую медаль на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года.
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