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Петербург предусмотрел выплаты спортсменам за золото на Олимпиаде в Париже

Петербург предусмотрел выплаты спортсменам за золото на Олимпиаде в Париже

Обладатели золотых медалей получат от города по 5 млн рублей. Власти Петербурга намерены выплатить каждому спортсмену из Северной столицы по 5 млн рублей за золотую медаль на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года.

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Комментарии
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Людмила Иванова
Странно. Будут выступать без нашего флага, нашего гимна , как неопознанный «летучий голландец», потом еще и премии им от налогоплательщиков? За все должны платить сами, уж если имеют такие амбиции вопреки патриотизму.
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