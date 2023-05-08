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«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова

«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс потрясена новостью о смерти актера Александра Тютрюмова. В личном блоге знаменитость опубликовала видеообращение к поклонникам, где рассказала о своих дружеских и партнерских взаимоотношениях с артистом.

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