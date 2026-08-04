Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гособвинение требует пересмотра приговора по делу Лерчек

Гособвинение требует пересмотра приговора по делу Лерчек

В Мосгорсуд направлено требование ужесточить условный срок и увеличить период запрета на ведение интернет деятельности Представители гособвинения, не согласные с приговором в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обжаловали его в Мосгорсуде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии