Гособвинение требует пересмотра приговора по делу Лерчек

В Мосгорсуд направлено требование ужесточить условный срок и увеличить период запрета на ведение интернет деятельности Представители гособвинения, не согласные с приговором в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обжаловали его в Мосгорсуде.