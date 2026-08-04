Гособвинение требует пересмотра приговора по делу Лерчек

В Мосгорсуд направлено требование ужесточить условный срок и увеличить период запрета на ведение интернет деятельности Представители гособвинения, не согласные с приговором в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обжаловали его в Мосгорсуде.
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