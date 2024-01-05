Турист побывал на секретном острове миллиардеров и показал, сколько стоит жизнь в затерянном тропическом рае

Сен-Бартелеми — это место, куда миллиардеры и рок-звезды отправляются встречать Новый год. Затерянный посреди Карибского моря крошечный клочок суши считается самым дорогим островом в мире, о его существовании почти никто не знает.
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