Блокировка Херсона и Бердянска. Минобороны РФ рассказало о ходе военной спецоперации

Минобороны РФ провело очередной брифинг по ситуации с военной спецоперацией российских войск. Согласно сообщению ведомства, ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона, пишет РИА Новости.