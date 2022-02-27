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Блокировка Херсона и Бердянска. Минобороны РФ рассказало о ходе военной спецоперации

Блокировка Херсона и Бердянска. Минобороны РФ рассказало о ходе военной спецоперации

Минобороны РФ провело очередной брифинг по ситуации с военной спецоперацией российских войск. Согласно сообщению ведомства, ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона, пишет РИА Новости.

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