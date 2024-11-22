´Белшина´ встречает партнеров и друзей.

Встреча руководителей двух предприятий, названия которых известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, с представителями коллектива ´Белшины´ идеально вписалась в формат проекта ´Одно дело делаем!´, который реализуется в рамках ´Марафона единства´.
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