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´Белшина´ встречает партнеров и друзей.

´Белшина´ встречает партнеров и друзей.

Встреча руководителей двух предприятий, названия которых известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, с представителями коллектива ´Белшины´ идеально вписалась в формат проекта ´Одно дело делаем!´, который реализуется в рамках ´Марафона единства´.

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