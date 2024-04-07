Ростех создаст огнеметную систему ТОС-3 с повышенной дальностью стрельбы

Ростех разрабатывает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3, сообщает ТАСС. Как рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, ТОС – это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО на Украине.