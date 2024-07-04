В МОК отреагировали на слухи об отмене Олимпиады

В МОК назвали кампанией по дезинформации слухи о возможной отмене Олимпиады В пресс-службе МОК оперативно отреагировали на информацию согласно которой Олимпиада в Париже будет отменена за три недели до ее старта.
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