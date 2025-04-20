Британская армия впервые уничтожила рой дронов с помощью радиоволнового оружия

Демонстрационный образец радиоволнового оружия (RF DEW) на шасси грузовика RMMV HX60 4×4 / © Crown Демонстрационный образец радиоволнового оружия (RF DEW), управляемый солдатами британской армии и установленный на шасси грузовика RMMV HX60 4×4, применили для отслеживания, нацеливания и уничтожения роев дронов.
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