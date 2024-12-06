Фото: Минобороны РФ\Global Look Press 60,8 тыс прочтений Вчера Нацистский гауляйтер временно оккупированного Херсона, Александр Прокудин, утверждает, что ему точно известны сроки наступления российской армии на город.
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