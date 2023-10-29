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Живая Кубань

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Полет над клумбой: китайский кроссовер не удержался на мокрой трассе в центре Сочи

Полет над клумбой: китайский кроссовер не удержался на мокрой трассе в центре Сочи

Полет над клумбой: китайский кроссовер не удержался на мокрой трассе в центре СочиВоскресное утро явно не задалось для водителя китайского кроссовера «Haval»,который на большой скорости не сумел справиться с управлением на мокрой от дождя трассе и вылетел с дороги прямо в клумбу на Театральной, снеся несколько декоративных растений.

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