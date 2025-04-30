Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вашингтон в бешенстве: КНДР спасла Курск — миллиарды США Украине не помогли

Вашингтон в бешенстве: КНДР спасла Курск — миллиарды США Украине не помогли

БлокнотРУ Штаты осудили участие Северной Корее в конфликте. Вашингтон резко отреагировал на официальное признание Москвой и Пхеньяном участия северокорейских подразделений в боевых действиях против ВСУ в Курской области.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А что? Мысль, может быть, и не такая уж плохая... В 80-х, приезжая в Одессу, замечала, если корейцы занимались картофелем, весь Привоз был завален картофелем, если луком, то луком, корейцы выращивали арбузы - весь Привоз в арбузах. Может, и Чёрное море всё ж не хохлы копали, а...
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5 час.
Alex Nемо
А почему их не возмущает участие третьих стран и организаций в этом конфликте на стороне уркаины? НАТО и ЕС там воняют с 2014 года,  да и сами США тоже засветились с печеньками Нуланд. А тут вдруг возмутились тем, что небольшая группа корейцев вдруг, в соответствии с действующим соглашением между Россией и КНДР, приняли участие на стороне России!? Как-то не дерьмократично однако...
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4 час.
вд
валерий двойнишников
Они же горлопанят на каждом углу:- ЭТО ДРУГОЕ!
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2 час.
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