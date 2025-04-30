А что? Мысль, может быть, и не такая уж плохая... В 80-х, приезжая в Одессу, замечала, если корейцы занимались картофелем, весь Привоз был завален картофелем, если луком, то луком, корейцы выращивали арбузы - весь Привоз в арбузах. Может, и Чёрное море всё ж не хохлы копали, а...

Alex Nемо

А почему их не возмущает участие третьих стран и организаций в этом конфликте на стороне уркаины? НАТО и ЕС там воняют с 2014 года, да и сами США тоже засветились с печеньками Нуланд. А тут вдруг возмутились тем, что небольшая группа корейцев вдруг, в соответствии с действующим соглашением между Россией и КНДР, приняли участие на стороне России!? Как-то не дерьмократично однако...