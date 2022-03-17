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Волков про трудности во время перелета в Лондон: «Получилось так, будто я слетал в США и обратно»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, с какими трудностями столкнулся во время перелета в Лондон на бой с Томом Аспиналлом.

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