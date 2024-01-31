Франк шестой раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Глава Барнаула в декабре принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и встретился с семьей Героя России Глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года.