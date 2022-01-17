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Протесты в Казахстане. Онлайн - «Общество»

Протесты в Казахстане. Онлайн - «Общество»

В Казахстане шестой день не утихают протесты, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ. Митинги начались 2 января в Жанаозене, позже жителей города поддержали во многих других населенных пунктах.

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