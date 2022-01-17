Протесты в Казахстане. Онлайн - «Общество»

В Казахстане шестой день не утихают протесты, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ. Митинги начались 2 января в Жанаозене, позже жителей города поддержали во многих других населенных пунктах.
Популярные статьи
- «У Путина не осталось никакой повестки, кроме насилия». Виктор Шендерович об эмиграции и будущем России - «Общество»
- «Путина больше никто не спрашивает». Владимир Милов о том, как КНР становится хозяином Казахстана - «Мнения»
- С новым строем! В 2021 году Россия перешла от электорального авторитаризма к полноценной диктатуре - «Мнения»
Свежие комментарии