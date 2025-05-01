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Добрый Мир

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После встречи Путина и Лукашенко в Белоруссии запустят производство дальних БПЛА 

После встречи Путина и Лукашенко в Белоруссии запустят производство дальних БПЛА 

Белоруссия будет производить беспилотники на совместном с Россией авиационном заводе. Об этом, комментируя итоги встречи в Волгограде президентов РФ и Белоруссии, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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