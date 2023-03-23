Иньеста о деле Негрейры: «Убежден, что «Барса» никогда не подкупала судей. Я не чувствовал и не видел ничего странного»

Андрес Иньеста убежден, что «Барселона» никогда не подкупала судей. Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Популярные статьи
- «Люблю Путина, сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о президенте РФ
- Канчельскис об отношении англичан к россиянам: «Стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон. Простые люди все понимают»
- «Многие думали, что футбол – банкомат на всю жизнь. Даже не допускали, что останутся с голой жопой после контракта». Ребров о причинах учебы на тренера
Свежие комментарии