Скрябин: режим ЧС ввели в границах поврежденных дронами домов в Ростове-на-Дону

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах домов в Ростове-на-Дону, получивших повреждения во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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