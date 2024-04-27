РИА: Иванов купил дом в 1,5 тыс. квадратов и редкий ЗиС за карьеру в МО

Обвиняемый в получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов за время работы в военном ведомстве приобрел особняк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный ЗиС, передает РИА Новости со ссылкой на декларации за 2016-2019 годы.