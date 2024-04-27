Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 040 подписчиков

РИА: Иванов купил дом в 1,5 тыс. квадратов и редкий ЗиС за карьеру в МО

РИА: Иванов купил дом в 1,5 тыс. квадратов и редкий ЗиС за карьеру в МО

Обвиняемый в получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов за время работы в военном ведомстве приобрел особняк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный ЗиС, передает РИА Новости со ссылкой на декларации за 2016-2019 годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх