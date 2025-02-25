Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца

Правоохранителям не поступало подобной информации ни из одного медицинского учреждения края Правоохранительные органы и Минздрав Алтайского края назвали фейком сообщения об отравлении девушки после угощения конфетой с неизвестным токсином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии