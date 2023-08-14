Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудника полиции в Москве

12 августа 2023 года двое молодых людей, уроженцев Средней Азии, находясь на крыльце одного из кафе, расположенного на улице Ивана Франко в городе Москве, подвергли избиению сотрудника полиции, прибывшего для пресечения их противоправных действий.
12 августа 2023 года двое молодых людей, уроженцев Средней Азии, находясь на крыльце одного из кафе, расположенного на улице Ивана Франко в городе Москве, подвергли избиению сотрудника полиции, прибывшего для пресечения их противоправных действий.
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