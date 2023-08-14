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Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудника полиции в Москве

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудника полиции в Москве

12 августа 2023 года двое молодых людей, уроженцев Средней Азии, находясь на крыльце одного из кафе, расположенного на улице Ивана Франко в городе Москве, подвергли избиению сотрудника полиции, прибывшего для пресечения их противоправных действий.

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