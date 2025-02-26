Лассила: Трамп может исключить Финляндию и Швецию из НАТО по просьбе России

Президент США Дональд Трамп может добиться исключения Швеции и Финляндии из НАТО в рамках соглашения с Россией по Украине, считает научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.
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