На Украине задержали помогавшего уклонистам экс-телеведущего

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек за публикации в сети видео с призывами украинцев противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы избежать службы в украинской армии.
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