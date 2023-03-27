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На конгрессе УЕФА не будет обсуждаться вопрос перехода РФС в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что возможный переход организации в Азиатскую конференцию футбола (АФК) будет обсуждаться в кулуарах, а не на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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