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Число африканских студентов в вузах России достигло рекорда

Численность студентов из африканских стран в российских вузах достигла рекордных 37 тысяч человек. Об этом заявил руководитель Дома Африки в Грозном Жозе Фернанду Самбу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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