В Доме культуры а. Джамбечий состоялась творческая встреча "В дар родной земле" с известным художником Асланом Махмудовичем Куановым!Народный художник Республики Адыгея, заслуженный художник Республики Адыгея и член союза художников Российской Федерации - А.
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