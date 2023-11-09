Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту продажи младенца в Москве

В мае 2022 года 31-летняя женщина искала биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. В Интернете она познакомилась с другой женщиной, выразившей готовность воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка.
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