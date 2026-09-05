Иран: Ракетные удары США (США) поразили три иранских нефтяных танкера в Персидском заливе недалеко от острова Харг, провинция Бушер, в утренние часы после того, как иранские ракетные удары предположительно были нанесены по военным кораблям США.
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