Президент Киргизии Жапаров призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики

Лидер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен вмешивается в дела республики из-за находящегося на рассмотрении киргизского парламента закона «О некоммерческих организациях» (закон об иноагентах).
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