Пришкольные лагеря Уссурийска приняли первых отдыхающих

В Уссурийске начали работу пришкольные лагеря на базе 34 учебных заведений. В первую смену, длительность которой 21 день, смогут отдохнуть более 3,3 тысяч детей и подростков в возрасте от 6,5 до 15 лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт администрации УГО.
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