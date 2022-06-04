Пришкольные лагеря Уссурийска приняли первых отдыхающих

В Уссурийске начали работу пришкольные лагеря на базе 34 учебных заведений. В первую смену, длительность которой 21 день, смогут отдохнуть более 3,3 тысяч детей и подростков в возрасте от 6,5 до 15 лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт администрации УГО.