ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион долларов за участие Федотова в чемпионате КХЛ

Международная федерация хоккея наложила штраф на российскую. Поводом для санкций стала игра Ивана Федотова за ЦСКА в чемпионате КХЛ-2023/24, несмотря на дисквалификацию ИИХФ – напомним, что у армейского вратаря был неотработанный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».