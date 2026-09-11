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Силуанов не лоббировал снятие санкций с Россией, когда был в США

Силуанов не лоббировал снятие санкций с Россией, когда был в США

Антон Силуанов, возглавляющий российское Министерство финансов, сообщил, что тема отмены антироссийских санкций не поднималась в его разговоре с американским коллегой Скоттом Бессентом.

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