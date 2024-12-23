Названа цель визита Фицо в Москву

Вице-премьер в одной из соцсетей написал, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в РФ был нужен для того, чтобы можно было получать газ по нормальным ценам, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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