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Названа цель визита Фицо в Москву

Названа цель визита Фицо в Москву

Вице-премьер в одной из соцсетей написал, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в РФ был нужен для того, чтобы можно было получать газ по нормальным ценам, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.

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