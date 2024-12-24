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Для северных регионов России вывели новые сорта ячменя и овса

Для северных регионов России вывели новые сорта ячменя и овса

Создание нового сорта ячменя заняло более 15 лет.Учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН представили новые сорта овса и ячменя, адаптированные для возделывания в северных регионах России.

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