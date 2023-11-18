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Хвича о Роналду: «Великий игрок, он был моим кумиром. Криштиану был на одном уровне с Месси почти каждый год, поэтому я всегда его обожал»

Хвича о Роналду: «Великий игрок, он был моим кумиром. Криштиану был на одном уровне с Месси почти каждый год, поэтому я всегда его обожал»

«Роналду – великий игрок. Когда у тебя есть такой соперник, как Лео Месси, и тебе удается почти каждый год быть с ним на одном уровне – это крайне сложно, поэтому я всегда его обожал.

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