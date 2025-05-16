Ученые оценили масштабы браконьерского промысла ценной рыбы в ЯНАО. Инфографика

На Ямале незаконно добывают водные биологические ресурсы более 2,1 тысячи человек. В основном браконьеры ориентированы на ловлю сиговых видов, потому как они дороже и пользуются стабильным спросом на нелегальном рынке.
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