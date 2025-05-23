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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус – Модричу: «Я научился у тебя пасовать шведой. Твой футбол был искусством. Спасибо за все, Маэстро»

Накануне хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона. «Как же тяжело прощаться, Лука… Это были годы, проведенные в одной раздевалке с легендой.

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