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Кирилл Кабанов: Хочется напомнить некоторым депутатам, что мы всё ещё живём в воюющей стране

Кирилл Кабанов: Хочется напомнить некоторым депутатам, что мы всё ещё живём в воюющей стране

Регистрация по месту жительства для России - жизненно необходимая норма, а не "рудимент", как позволяют себе называть эту процедуру некоторые народные переизбранники.

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