Кирилл Кабанов: Хочется напомнить некоторым депутатам, что мы всё ещё живём в воюющей стране

Регистрация по месту жительства для России - жизненно необходимая норма, а не "рудимент", как позволяют себе называть эту процедуру некоторые народные переизбранники.
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Депутаты дано живут в своем мире и на народа им наплевать. Вот народ на пример недоволен деятельностью Терешковой, а едросам наплевать , опять ее выдвинули.
Уважаемые Комментаторы!
Даже Медведи Делают "Засечки!" на Деревьях, мол, -
"Я Здесь ЖИВУ"!!!
Нужно вернуть в паспорт графу национальность! А регистрация по месту жительства просто необходима! Из-за мигнтской швали!