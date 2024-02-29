Умер известный бизнесмен Петр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике Хайдарова Елена ГалицкаяИзвестный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался спустя 10 дней после прохождения операции в клинике пластической хирургии под руководством доктора Хайдарова.
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