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Искусственный интеллект классифицирует галактики по BPT-диаграмме с точностью 82%

Исследователи из международной группы применили методы глубокого обучения для автоматической классификации галактик по BPT-диаграмме — одному из основных инструментов диагностики источников ионизации в галактиках.

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