Транспортные полицейские и представители АО «РЖД» провели просветительскую квест-викторину в детском лагере «Факел»

В целях профилактики детского травматизма и повышения уровня знаний правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) Линейного отдела МВД России на станции Смоленск вместе с коллегами из Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Вязьма и представителями АО «РЖД» организовали интерактивную квест-викторину для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Факел».