Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Транспортные полицейские и представители АО «РЖД» провели просветительскую квест-викторину в детском лагере «Факел»

Транспортные полицейские и представители АО «РЖД» провели просветительскую квест-викторину в детском лагере «Факел»

В целях профилактики детского травматизма и повышения уровня знаний правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) Линейного отдела МВД России на станции Смоленск вместе с коллегами из Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Вязьма и представителями АО «РЖД» организовали интерактивную квест-викторину для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Факел».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии