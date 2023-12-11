Россиянам назвали три лучших варианта вложения денег

Один из способов однако подойдет не каждому Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов назвал три лучших способа вложения денег: банковский депозит, особенно при действующих ставках; облигации — либо государственные, либо крупных надежных эмитентов; акции компаний второго и третьего эшелона.