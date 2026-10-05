10 невероятных правдивых историй о близнецах

Никто не будет отрицать, что близнецы — это круто. Они очаровательны в своих маленьких одинаковых нарядах, и разве не смешно наблюдать за ними, когда они отчаянно ищут способы отличиться от своего «напарника»? Есть много поразительных историй о близнецах, и для следующего списка мы выбрали десять самых интересных.