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Командующий израильской дивизией «Газа» подал в отставку из-за событий 7 октября

Командующий израильской дивизией «Газа» подал в отставку из-за событий 7 октября

Командующий израильской дивизией «Газа» бригадный генерал Ави Розенфельд подал прошение об отставке. Причиной ухода он назвал свою неспособность обеспечить защиту граждан, особенно во время нападения боевиков палестинского движения «ХАМАС» 7 октября 2023 года.

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