Командующий израильской дивизией «Газа» подал в отставку из-за событий 7 октября

Командующий израильской дивизией «Газа» бригадный генерал Ави Розенфельд подал прошение об отставке. Причиной ухода он назвал свою неспособность обеспечить защиту граждан, особенно во время нападения боевиков палестинского движения «ХАМАС» 7 октября 2023 года.