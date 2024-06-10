Командующий израильской дивизией «Газа» подал в отставку из-за событий 7 октября

Командующий израильской дивизией «Газа» бригадный генерал Ави Розенфельд подал прошение об отставке. Причиной ухода он назвал свою неспособность обеспечить защиту граждан, особенно во время нападения боевиков палестинского движения «ХАМАС» 7 октября 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии