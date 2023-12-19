В России представили местный «антишпионский» смартфон

Технологии не стоят на месте: в России показали отечественный «антишпионский» телефон. Научно-технический центр информационных технологий «РОСА» продемонстрировал отечественный смартфон «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл», сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии