Кения и Ботсвана добиваются возвращения граждан из плена на Украине

Кения и Ботсвана добиваются возвращения своих граждан из украинского плена. Об этом сообщило издание Bloomberg.
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