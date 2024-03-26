Уехавшего из России Назарова раскритиковали за реакцию на трагедию в «Крокусе» Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров подвергся критике со стороны коллег после неоднозначной реакции на террористический акт в «Крокус Сити холле» 22 марта Вместо слов соболезнования артист написал очередное стихотворение, и опубликовал его в форме видеоролика.
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