70 юнармейцев из Ростовской области приняли участие в слёте «Донской рубеж»

70 юнармейцев из Ростовской области приняли участие в слёте «Донской рубеж»

Проект направлен на патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи, привлечение к службе в армии и участию в патриотических мероприятиях региона, формирование знаний, практических умений и навыков, необходимых во взрослой жизни.

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