Глава Минюста Татарстана: Обстоятельства подталкивают людей к юридической грамотности

О внедрении цифровых сервисов, гибридной почте, профилактике коррупции, пошаговых инструкциях для жителей, написанных нечиновничьим языком, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.
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